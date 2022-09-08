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Путин планирует принять участие в саммитах СНГ и СВМДА в Нур-Султане

Путин планирует принять участие в саммитах СНГ и СВМДА в Нур-Султане Президент РФ Владимир Путин в октябре посетит Нур-Султан (Казахстан) для участия в саммите СНГ и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
В регионе
8 сентября 2022 г. 14:03
Путин планирует принять участие в саммитах СНГ и СВМДА в Нур-Султане

Президент РФ Владимир Путин в октябре посетит Нур-Султан (Казахстан) для участия в саммите СНГ и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил журналистам на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Предусматривается участие нашего руководителя в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии - это будет в Нур-Султане. И там же, в Нур-Султане, будет проведен саммит СНГ. Это середина октября, 12-14 [число]", - сказал он.

Кроме того, добавил Ушаков, в ходе пребывания Путина в Казахстане "предполагается провести встречу на высшем уровне в формате "Россия - Центральная Азия".

Кроме того, продолжил Ушаков, "будут еще проведены саммит ОДКБ в ноябре в Ереване, саммит ЕАЭС - декабрь, Бишкек". "Тоже планируется участие нашего президента", - сказал он. В сентябре российский лидер отправится в Самарканд (Узбекистан) на саммит ШОС, а в октябре посетит Казахстан, где также примет участие в целом ряде встреч.

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Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin Qazaxıstana səfər edəcək

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