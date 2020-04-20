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Путин: Пик по коронавирусу в России еще впереди

​Путин: Пик по коронавирусу в России еще впереди

"Распространение в России продолжается, но мы готовились, так что процесс удалось притормозить". Как сообщает российское бюро Report, об  этом на совещании по коронавирусу заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

"Пик по коронавирусу в России еще впереди", - сказал он.

Президент РФ отметил, что в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с коронавирусом, то есть его замедлить, но останавливаться на этом нельзя. Он подчеркнул, что введенные ограничения позволили сбить темп распространения коронавируса.

"В конце этой - начале следующей недели во всех регионах развернут дополнительные койки", - заявил президент.

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 4 268 до 47 121.

Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки зафиксировано в Москве - 2 026, Подмосковье - 578 и Нижегородской области - 113.


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