Путин: Первый реактор атомной станции "Аккую" будет запущен к 2023 году

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В ближайшее время Росатом вступит в практическую стадию реализации проекта АЭС "Аккую".

Как сообщает Report, об этом рассказал президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджебом Тайипом Эрдоганом.

«С участием министров и глав ведущих компаний предметно рассмотрели ключевые аспекты стратегического взаимодействия в сфере энергетики. Это касается «Турецкого потока», сооружения атомной станции «Аккую» в Турции. В ближайшее время Росатом вступит в практическую стадию реализации проекта. В наших планах запустить первый реактор уже к 2023 году», - сказал Путин.

Владимир Путин сказал, что они с турецким президентом также обсудили меры по ликвидации остающихся ограничений на поставки ряда товаров.

"В развитие договоренностей по итогам нашей встречи с господином Эрдоганом в Анкаре 27 сентября возобновлен ввоз целого ряда продуктов из Турции, - сказал Путин. - Сегодня мы обсудили совместные меры по ликвидации ограничений на другие виды сельхознаименований".

Глава российского государства констатировал практически полное восстановление экономических отношений, что подтверждается растущими показателями товарооборота. За десять месяцев текущего года рост составил 36%. "Есть все основания полагать, что нам удастся полностью компенсировать прошлогодний спад", - сказал он, связав этот прогресс со взаимным снятием санкций и торговых барьеров.