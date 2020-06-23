​Путин: Пандемия разделила время на до и после

"После первых сообщений о новом вирусе, он стал распространяться по миру как пожар. Эпидемия разделила время на до и после. Мы с самого начала в ежедневном режиме анализировали ситуацию. Понимая, что опасность рядом".

Как передает российское бюро Report, об этом во время обращения к народу заявил президент России Владимир Путин.

"Борьба с эпидемией началась на внешнем контуре. Борьба на рубежах позволила отразить удар. Еще тогда в феврале мы выиграли драгоценное время, а значит помогли сделать все, чтобы спасти десятки тысяч жителей. Главное здесь работать на опережение.

Современный мир взаимосвязан. А значит полностью отгородиться от угрозы невозможно. Мы предприняли беспрецедентный шаг - по всей стране объявили период нерабочих дней. Как показало развитие ситуации, сделали это своевременно и обоснованно. Мы выиграли время и добились главного - сохранения человеческих жизней", - сказал он.

Президент подчеркнул, что в каждом регионе ситуация складывалась по-разному: "Поэтому с самого начала мы выбрали гибкую модель. Субъекты Федерации получили дополнительные полномочия. Такой подход оправдал себя. В нескольких регионах обстановка остается сложной. Но никогда и никто не останется в беде. Вся Россия обязательно придет на помощь. Если понадобится, все соберем в кулак. Так, как это было в Дагестане, Забайкальском крае и других регионах".

По словам главы государства, Россия в числе немногих стран мира сумела наладить собственное производство эффективных лекарств для лечения коронавируса.

"Ежедневное число заражений снижается. А в Москве и Московской области сократилась многократно. Россия лидирует по количеству тестов на коронавирус на 1 000 человек. Общее число тестов превысило 17 млн. За счет столь масштабного тестирования мы можем проявлять болезнь на ранней стадии, тем самым сберегать жизни наших людей", - отметил президент.

"Вирус все еще опасен. Прошу вас оставаться бдительными",- заключил Путин.