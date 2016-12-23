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    Путин ответил на вопрос об участии в выборах-2018

    Решение о моем участии в президентских выборах будет принято с учетом ситуации в мире и стране

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Решение о моем участии на предстоящих в 2018 году президентских выборах в России будет принято с учетом происходящего в стране и мире.

    Как сообщает Report, об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

    "Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире и, исходя из того, что мы сделали, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение о моем участии либо неучастии в будущих выборах президента Российской Федерации", - заявил В.Путин.

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