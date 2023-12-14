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Путин ответил на вопрос о количестве двойников

Путин ответил на вопрос о количестве двойников Президент России Владимир Путин, подводя итоги года на ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, заявил, что цифровой аватар - это его "первый двойник".
В регионе
14 декабря 2023 г. 16:55
Путин ответил на вопрос о количестве двойников

Президент России Владимир Путин, подводя итоги года на ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, заявил, что цифровой аватар - это его "первый двойник".

Как сообщает Report, в ходе мероприятия к главе государства с экрана обратился цифровой аватар, якобы анонимный житель Санкт-Петербурга, которым оказался студент СПбГУ, похожий на В. Путина. Он задал президенту вопрос о том, "много ли у него двойников".

"Вы похожи на меня и говорите моим голосом. Но похожим на меня может быть только один человек. Это я. Двойников у меня нет, кстати", — ответил президент РФ.

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Версия на азербайджанском языке Putin oxşarları ilə bağlı suala aydınlıq gətirib
Версия на английском языке Putin answers question about number of body doubles

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