Путин ответил на вопрос о количестве двойников

Президент России Владимир Путин, подводя итоги года на ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, заявил, что цифровой аватар - это его "первый двойник".

Президент России Владимир Путин, подводя итоги года на ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, заявил, что цифровой аватар - это его "первый двойник".

Как сообщает Report, в ходе мероприятия к главе государства с экрана обратился цифровой аватар, якобы анонимный житель Санкт-Петербурга, которым оказался студент СПбГУ, похожий на В. Путина. Он задал президенту вопрос о том, "много ли у него двойников".

"Вы похожи на меня и говорите моим голосом. Но похожим на меня может быть только один человек. Это я. Двойников у меня нет, кстати", — ответил президент РФ.