Путин ответил на вопрос, "не 37-й ли год у нас"

Во время пресс-конференции после саммита "Россия - Африка" корреспондент газеты "Коммерсант" Андрей Колесников спросил российского президента Владимира Путина об арестах оппозиционеров.

Во время пресс-конференции после саммита "Россия - Африка" корреспондент газеты "Коммерсант" Андрей Колесников спросил российского президента Владимира Путина об арестах оппозиционеров.

Как передает Report, в частности, он назвал Путину фамилии арестованного социолога Бориса Кагарлицкого, против которого возбуждено дело об оправдании терроризма за пост о взрыве на Керченском мосту; а также театрального режиссера Евгении Беркович - ее обвиняют "оправдании терроризма" из-за спектакля о россиянках, завербованных "Исламским государством".

Колесников спросил: Люди арестованы за записанные или произнесенные слова. Нормально ли это? Ну, слава богу, не 37-й год же у нас?! Или уже некоторые, знаете, думают, а может быть, и 37-й год?

Путин ответил: Значит, у нас 2023-й. И Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом. И думаю, что определенное отношение к тем людям, которые наносят нам ущерб внутри страны… должен быть.

Глава государства несколько раз заявил, что не знает, о ком говорит Колесников. "Я фамилии эти слышу в первый раз. И не очень понимаю, что они сделали, что с ними сделали", - сказал он.

"Но мы должны понимать, что для того, чтобы добиваться успехов, в том числе и в зоне боевых действий, мы должны все соблюдать определенные правила. Я не знаю, что они сделали, вы мне потом расскажете. Может быть, они и не заслуживают того, как с ними поступили. Я даже не знаю, как", - добавил Путин.