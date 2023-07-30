О нас

Путин ответил на вопрос, "не 37-й ли год у нас"

Путин ответил на вопрос, "не 37-й ли год у нас" Во время пресс-конференции после саммита "Россия - Африка" корреспондент газеты "Коммерсант" Андрей Колесников спросил российского президента Владимира Путина об арестах оппозиционеров.
В регионе
30 июля 2023 г. 04:22
Путин ответил на вопрос, не 37-й ли год у нас

Во время пресс-конференции после саммита "Россия - Африка" корреспондент газеты "Коммерсант" Андрей Колесников спросил российского президента Владимира Путина об арестах оппозиционеров.

Как передает Report, в частности, он назвал Путину фамилии арестованного социолога Бориса Кагарлицкого, против которого возбуждено дело об оправдании терроризма за пост о взрыве на Керченском мосту; а также театрального режиссера Евгении Беркович - ее обвиняют "оправдании терроризма" из-за спектакля о россиянках, завербованных "Исламским государством".

Колесников спросил: Люди арестованы за записанные или произнесенные слова. Нормально ли это? Ну, слава богу, не 37-й год же у нас?! Или уже некоторые, знаете, думают, а может быть, и 37-й год?

Путин ответил: Значит, у нас 2023-й. И Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом. И думаю, что определенное отношение к тем людям, которые наносят нам ущерб внутри страны… должен быть.

Глава государства несколько раз заявил, что не знает, о ком говорит Колесников. "Я фамилии эти слышу в первый раз. И не очень понимаю, что они сделали, что с ними сделали", - сказал он.

"Но мы должны понимать, что для того, чтобы добиваться успехов, в том числе и в зоне боевых действий, мы должны все соблюдать определенные правила. Я не знаю, что они сделали, вы мне потом расскажете. Может быть, они и не заслуживают того, как с ними поступили. Я даже не знаю, как", - добавил Путин.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Putin ölkəsindəki “37-ci il” ab-havası ilə bağlı suala cavab verib

Самое читаемое

Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО
Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО
23 июля 2023 г. 14:23
Президент Армении: Рад, что мы возобновили диалог с Анкарой
Президент Армении: "Рад, что мы возобновили диалог с Анкарой"
24 июля 2023 г. 11:47
Прибыль AFB Bank сократилась почти на 37%
Прибыль AFB Bank сократилась почти на 37%
24 июля 2023 г. 15:01
Эрдоган: Реализуемые 850 проектов оставят свой след в оборонной промышленности страны
Эрдоган: Реализуемые 850 проектов оставят свой след в оборонной промышленности страны
25 июля 2023 г. 13:06
Rheinmetall в этом году передаст Украине еще две системы ПВО Skynex
Rheinmetall в этом году передаст Украине еще две системы ПВО Skynex
25 июля 2023 г. 19:43
Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне
Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне
26 июля 2023 г. 17:29
AirPods научили отслеживать активность мозга владельца
AirPods научили отслеживать активность мозга владельца
27 июля 2023 г. 02:21
Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья
Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья
27 июля 2023 г. 12:56
СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
27 июля 2023 г. 20:10
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Перу
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Перу
28 июля 2023 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi