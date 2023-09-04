Путин: Отношения России и Турции развиваются хорошими темпами

Товарооборот Москвы и Анкары в прошлом году увеличился на 86%, в этом году позитивный тренд сохраняется. Отношения России и Турции развиваются хорошими темпами.

Товарооборот Москвы и Анкары в прошлом году увеличился на 86%, в этом году позитивный тренд сохраняется. Отношения России и Турции развиваются хорошими темпами.

Как сообщает российское бюро Report, об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

"Набранный при вашем непосредственном участии темп развития отношений между Россией и Турцией сохраняется. Хочу обратить внимание на то, что в прошлом году наш товарооборот увеличился на 80 с лишним процентов - на 86%, по-моему. В первом полугодии этого года позитивный тренд сохраняется", - сказал президент РФ.

Владимир Путин также подчеркнул уверенное развитие отношений Москвы и Анкары в области энергетики.

"Мы в области энергетики двигаемся очень уверенно, достигнуты договоренности между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон. Я надеюсь, что так оно и будет, в ближайшее время мы будем свидетелями этого", - заявил президент РФ.