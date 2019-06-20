Путин: Отношение Запада к России кардинально не изменится

Кардинальные изменения в отношении Запада к России не произойдут, даже если Москва пойдет на уступки и согласится выполнить все требования оппонентов.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы во время "Прямой линии".

"Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои национальные фундаментальные интересы, будут ли какие-то изменения? Может быть, какие-то внешние сигналы будут, но кардинально ничего не изменится", - подчеркнул В.Путин.

Он также обратил внимание на то, что западные страны, в первую очередь США, оказывают давление даже на те государства, с которыми у них нет политических разногласий.

По словам российского президента, в современном мире зачастую используются нерыночные методы конкурентной борьбы.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил свою встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20, который пройдет на следующей неделе в Осаке.