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Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин отметит день рождения своего личного повара Евгения Пригожина. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сегодня день рождения у повара Путина… Путин его сегодня будет праздновать", - заявил Песков.
В декабре прошлого года США расширили список санкций в отношении Москвы в связи с событиями на Украине и аннексией Крыма. Среди тех, кто попал под санкции США, оказался и Евгений Пригожин.
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