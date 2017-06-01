Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин отметит день рождения своего личного повара Евгения Пригожина. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сегодня день рождения у повара Путина… Путин его сегодня будет праздновать", - заявил Песков.

В декабре прошлого года США расширили список санкций в отношении Москвы в связи с событиями на Украине и аннексией Крыма. Среди тех, кто попал под санкции США, оказался и Евгений Пригожин.