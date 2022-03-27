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Путин отметил значимый вклад Росгвардии в борьбу с терроризмом

Путин отметил значимый вклад Росгвардии в борьбу с терроризмом Росгвардия вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, а также добивается весомых результатов по другим направлениям.
В регионе
27 марта 2022 г. 01:46
Путин отметил значимый вклад Росгвардии в борьбу с терроризмом

Росгвардия вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, а также добивается весомых результатов по другим направлениям.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом президент РФ Владимир Путин заявил в своем видеообращении к сотрудникам ведомства в честь Дня войск национальной гвардии России.

"Вы вносите значимый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, осуществляете охрану общественного порядка и особо важных объектов, добиваетесь весомых результатов по этим и другим ответственным направлениям работы", - сказал Путин.

"Своей повседневной службой росгвардейцы стремятся преумножить лучшие профессиональные традиции, с глубоким, искренним уважением относятся к ветеранам внутренних войск, ОМОНа, СОБРа - структур, ставших основой современной Росгвардии. Равняются на них", - подчеркнул президент.

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