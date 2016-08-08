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    Президенты России и Ирана обсудили в Баку вопросы сотрудничества

    Путин: За это время мы проделали немалый путь в развитии наших двусторонних отношений, наши дружеские отношения укрепляются

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани в Баку отметил прогресс в российско-иранских отношениях во всех сферах, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "За это время мы проделали немалый путь в развитии наших двусторонних отношений, наши дружеские отношения укрепляются, они носят многоплановый характер. Это касается и экономических отношений, это касается политических контактов, причем, на всех направлениях, это касается и гуманитарной сферы", - заявил В.Путин.

    Он выразил благодарность главе азербайджанского государства Ильхаму Алиеву за организацию этой встречи, которая дает "нам возможность поговорить и в трехстороннем формате о ситуации в регионе".

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