Президенты России и Ирана обсудили в Баку вопросы сотрудничества

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани в Баку отметил прогресс в российско-иранских отношениях во всех сферах, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"За это время мы проделали немалый путь в развитии наших двусторонних отношений, наши дружеские отношения укрепляются, они носят многоплановый характер. Это касается и экономических отношений, это касается политических контактов, причем, на всех направлениях, это касается и гуманитарной сферы", - заявил В.Путин.

Он выразил благодарность главе азербайджанского государства Ильхаму Алиеву за организацию этой встречи, которая дает "нам возможность поговорить и в трехстороннем формате о ситуации в регионе".