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Путин отметил, что Россия только приостановила участие в зерновой сделке

Путин отметил, что Россия только приостановила участие в зерновой сделке Решение РФ по приостановке зерновой сделки связано с созданием угрозы для гуманитарного коридора.
В регионе
1 ноября 2022 г. 05:48
Путин отметил, что Россия только приостановила участие в зерновой сделке

Решение РФ по приостановке зерновой сделки связано с созданием угрозы для гуманитарного коридора.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в понедельник президент РФ Владимир Путин.

"Все сейчас там трещат по поводу того, что делает Россия, не вспоминая о том, чем это вызвано. А вызвано это созданием угрозы для этого гуманитарного коридора", - сказал президент.

Путин отметил, что пока не видел в окончательном виде заявление министерства обороны о приостановке участия в зерновой сделке. "Но примерно знаю. Министр обороны нашел возможность мне сегодня в ходе дня доложить свою позицию. Я с ней согласился. Он справедливо говорит: они угрозу создают и для наших кораблей, и для гражданских судов. А мы же должны обеспечить безопасность гражданских судов", - сообщил президент.

"Мы не говорим о том, что мы прекращаем свое участие в этой операции. Нет, мы говорим о том, что мы приостанавливаем", - обратил внимание Путин. Он напомнил, что одним из организаторов этой работы был генеральный секретарь ООН и сотрудники международной организации принимают активное участие в ней.

"За что мы им благодарны, безусловно. Но пусть тогда они проведут работу с Украиной. Украина должна гарантировать, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения России создаваться не будет", - сказал Путин.

По его словам, Минобороны России правильно ставит вопрос о том, чтобы провести дополнительную работу с ООН. "А те, в свою очередь, с Украиной, с тем чтобы Украина гарантировала безопасность этого коридора. Ничего здесь я такого необычного не вижу. Это вопрос согласования позиций, работы и обязательств, в данном случае, со стороны украинских партнеров", - отметил российский лидер.

Российский лидер добавил, что атака на корабли Черноморского флота частично шла в коридоре, по которому вывозится зерно, что создало угрозу военным и гражданским судам.

"Та безуспешная атака, которая была предпринята… по кораблям Черноморского флота, - а надо отдать должное нашим морякам и поблагодарить их, конечно, за то, что они оказались на высоте положения, отразили все атаки, - но эти беспилотники, и подводные, и воздушные беспилотники, они частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины. Таким образом они создали угрозу и для наших кораблей, которые должны обеспечить безопасность вывоза зерна, и для гражданских судов, которые этим занимаются", - указал Путин.

Россия обязалась обеспечить эту безопасность, акцентировал внимание он.

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Версия на азербайджанском языке Putin: “Rusiya yalnız taxıl müqaviləsində iştirakını dayandırıb”

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