Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая

Визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Граждане Грузии могут въезжать в Россию без оформления визы на срок до 90 дней.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Для въезда в Россию гражданам Грузии понадобится паспорт, дипломатический или служебный паспорт, а также паспорт моряка. Для въезда в Россию с целью работы или обучения на срок более трех месяцев виза будет по-прежнему требоваться.
Командированным в качестве сотрудников в Секцию интересов Грузии в посольстве Швейцарии и членам их семьи потребуется виза сроком на три месяца. После аккредитации они смогут въезжать в Россию без виз.