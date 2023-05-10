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Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая

Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая Визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
В регионе
10 мая 2023 г. 13:51
Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая

Визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Граждане Грузии могут въезжать в Россию без оформления визы на срок до 90 дней.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Для въезда в Россию гражданам Грузии понадобится паспорт, дипломатический или служебный паспорт, а также паспорт моряка. Для въезда в Россию с целью работы или обучения на срок более трех месяцев виза будет по-прежнему требоваться.

Командированным в качестве сотрудников в Секцию интересов Грузии в посольстве Швейцарии и членам их семьи потребуется виза сроком на три месяца. После аккредитации они смогут въезжать в Россию без виз.

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Версия на английском языке Putin cancels visa regime for Georgian citizens from May 15

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