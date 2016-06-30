Путин отменил ограничения на продажу туров в Турцию

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене ограничений на продажу туров в Турцию.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, текст документа опубликован на сайте Кремля.

Правительству поручено заняться возобновлением чартерных перевозок между двумя странами. Кроме того, Кабмин должен провести переговоры с турецкой стороной по вопросам внешнеэкономических отношений России и Турции.

"В зависимости от результатов переговоров вносить предложения об изменении срока действия или характера специальных экономических и иных мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 г.ода", - говорится в тексте.