Путин отмечает необходимость не допустить дестабилизации ситуации на пространстве СНГ

Президент России Владимир Путин, обращаясь к разведывательным службам стран СНГ, подчеркнул недопустимость дестабилизации ситуации на пространстве Содружества.

Президент России Владимир Путин, обращаясь к разведывательным службам стран СНГ, подчеркнул недопустимость дестабилизации ситуации на пространстве Содружества.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в приветствии главы государства, которое зачитал директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Сегодня в сложных геополитических условиях ваше конструктивное взаимодействие особенно важно. Необходимо не допустить дестабилизации ситуации как в СНГ, так и в соседних регионах. Для этого, как и прежде, (нужно) выявлять любые негативные тенденции и потенциальные угрозы коллективной безопасности. Прогнозировать их развитие, обмениваться информацией и опытом работы", - сказано в приветствии.