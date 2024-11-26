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Путин отмечает необходимость не допустить дестабилизации ситуации на пространстве СНГ

Путин отмечает необходимость не допустить дестабилизации ситуации на пространстве СНГ Президент России Владимир Путин, обращаясь к разведывательным службам стран СНГ, подчеркнул недопустимость дестабилизации ситуации на пространстве Содружества.
В регионе
26 ноября 2024 г. 11:29
Путин отмечает необходимость не допустить дестабилизации ситуации на пространстве СНГ

Президент России Владимир Путин, обращаясь к разведывательным службам стран СНГ, подчеркнул недопустимость дестабилизации ситуации на пространстве Содружества.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в приветствии главы государства, которое зачитал директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Сегодня в сложных геополитических условиях ваше конструктивное взаимодействие особенно важно. Необходимо не допустить дестабилизации ситуации как в СНГ, так и в соседних регионах. Для этого, как и прежде, (нужно) выявлять любые негативные тенденции и потенциальные угрозы коллективной безопасности. Прогнозировать их развитие, обмениваться информацией и опытом работы", - сказано в приветствии.

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Версия на английском языке Putin emphasizes need to prevent destabilization in CIS space

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