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Путин отклонил предложение Пашиняна о встрече

Путин отклонил предложение Пашиняна о встрече

Президент России Владимир Путин отклонил предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о двусторонней встрече.

Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета “168 жам”.

"Президент России Владимир Путин, похоже, все-таки, приедет в Армению, но всего лишь на несколько часов. Он не останется в Ереване, примет участие только в мероприятиях в формате ЕАЭС и уедет", - отмечает издание. 

Не исключено, что он даже не будет присутствовать на официальном ужине. 

Армянская сторона попросила о двусторонней встрече, но на данный момент российская сторона отвергла это желание премьер-министра Никола Пашиняна, пишет газета. 

Напомним, саммит Евразийского экономического союза состоится в Ереване 2 октября.

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