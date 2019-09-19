Путин отклонил предложение Пашиняна о встрече

Президент России Владимир Путин отклонил предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о двусторонней встрече.

Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета “168 жам”.

"Президент России Владимир Путин, похоже, все-таки, приедет в Армению, но всего лишь на несколько часов. Он не останется в Ереване, примет участие только в мероприятиях в формате ЕАЭС и уедет", - отмечает издание.

Не исключено, что он даже не будет присутствовать на официальном ужине.

Армянская сторона попросила о двусторонней встрече, но на данный момент российская сторона отвергла это желание премьер-министра Никола Пашиняна, пишет газета.

Напомним, саммит Евразийского экономического союза состоится в Ереване 2 октября.