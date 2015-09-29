 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент России освободил от должности своего советника

    Федоров назначен представителем Республики Чувашия в Совете Федерации

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Президент Владимир Путин своим указом освободил от должности своего советника Николая Федорова.

    Как передает Report, об этом сообщает сайт Кремля.

    «Освободить Федорова Николая Васильевича от должности советника Президента Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в указе.

    Ранее стало известно, что Федоров назначен представителем Республики Чувашия в Совете Федерации.

    Федоров ранее был министром сельского хозяйства и главой Чувашии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi