Президент России освободил от должности своего советника

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Президент Владимир Путин своим указом освободил от должности своего советника Николая Федорова.

Как передает Report, об этом сообщает сайт Кремля.

«Освободить Федорова Николая Васильевича от должности советника Президента Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в указе.

Ранее стало известно, что Федоров назначен представителем Республики Чувашия в Совете Федерации.

Федоров ранее был министром сельского хозяйства и главой Чувашии.