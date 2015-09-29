Президент России освободил от должности своего советника

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Президент Владимир Путин своим указом освободил от должности своего советника Николая Федорова.
Как передает Report, об этом сообщает сайт Кремля.
«Освободить Федорова Николая Васильевича от должности советника Президента Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в указе.
Ранее стало известно, что Федоров назначен представителем Республики Чувашия в Совете Федерации.
Федоров ранее был министром сельского хозяйства и главой Чувашии.
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