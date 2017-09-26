Путин освободил от должности главкома ВКС России

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы главкома Военно-космических сил (ВКС) России генерал-полковника Виктора Бондарева, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Освободить от занимаемой должности и уволить с военной службы генерал-полковника Бондарева Виктора Николаевича, главнокомандующего Воздушно-космическими силами", - говорится в тексте указа.

Этим же указом освобожден от занимаемой должности заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Валерий Куликов.