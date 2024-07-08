Путин освободил Аношина и Мухитова от должности помощников секретаря СБ РФ

Президент России Владимир Путин освободил Евгения Аношина и Наиля Мухитова от должности помощников секретаря Совета безопасности РФ.

Президент России Владимир Путин освободил Евгения Аношина и Наиля Мухитова от должности помощников секретаря Совета безопасности РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

"Освободить Аношина Евгения Алексеевича от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ", - говорится в одном из документов. "Освободить Мухитова Наиля Мунсуровича от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ", - сказано в другом указе.

В Администрации президента РФ сообщили, что Аношин "переходит на работу к помощнику президента Николаю Патрушеву, где будет заниматься вопросами популяризации национальной морской политики и взаимодействия со СМИ". Аношин 9,5 лет работал с Патрушевым, когда тот был секретарем Совбеза РФ.

Как уточнил источник, Мухитов, который работал с Патрушевым в Совбезе более 8 лет, переходит на работу в управление Администрации президента РФ по вопросам национальной морской политики.