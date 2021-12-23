Путин осведомлен о недовольстве ростом учетной ставки, но опасается турецкого сценария

Президент России Владимир Путин осведомлен неудовлетворенностью реального сектора от повышения ставок. Но если этого не делать у нас будет как в Турции.

Президент России Владимир Путин осведомлен о неудовлетворенности реального сектора от повышения учетной ставки Центрального банка РФ, но считает, что в противном случае в стране повторится турецкий сценарий.

Как передает Report, об этом В. Путин заявил на традиционной большой пресс-конференции в Москве.

"Я каждый день в контакте с людьми из реального сектора экономики. Я знаю, как они ругают Центробанк, их аргументы. Но если этого не делать, у нас может быть как в Турции",- заявил он.

По его словам, это серьезный вопрос, серьезный вызов.

"Надо аккуратнее этим инструментом пользоваться. Но ЦБ проводит независимую политику. Вам может показаться это странным, я не вмешиваюсь в работу Центрального банка, но оцениваю ее положительно", - отметил президент.

В Турции длительное время падал курс турецкой лиры, однако Центробанк этой страны последовательно снижал учетную ставку.

Банк России седьмой раз подряд 17 декабря повысил ключевую ставку, ужесточив шаг до одного процентного пункта.

"Совет директоров Банка России 17 декабря 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,50% годовых", — говорилось в сообщении.

Это повышение ключевой ставки стало максимальным с сентября-октября 2017 года. В середине октября ЦБ повысил ключевую ставку на 75 б.п., до 7,5% годовых.

По прогнозу регулятора, инфляция в РФ на конец 2022 года составит 4-4,5% в годовом выражении.