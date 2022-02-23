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Путин: Особое внимание уделили вопросам нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Путин: Особое внимание уделили вопросам нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией "Особое внимание, естественно, уделили вопросам нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Как вы знаете, вчера у меня состоялся телефонный разговор с премьер-министром Армении. Была подтверждена важность осуществления в полном объеме всех тре
В регионе
23 февраля 2022 г. 00:25
Путин: Особое внимание уделили вопросам нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

"Особое внимание, естественно, уделили вопросам нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Как вы знаете, вчера у меня состоялся телефонный разговор с премьер-министром Армении. Была подтверждена важность осуществления в полном объеме всех трехсторонних договоренностей Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху, достигнутых на высшем уровне".

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве 22 февраля.

"Полагаем важным, что сейчас жизнь в регионе налаживается, входит в мирное русло. В свои дома вернулись уже более 50 тысяч беженцев. Решаются практические вопросы реконструкции хозяйственной инфраструктуры, защиты объектов истории, религии и культуры.

С азербайджанской стороны была дана высокая оценка деятельности российского миротворческого контингента и в целом вклада России в стабилизацию ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Наши миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и обеспечивают поддержание режима прекращения огня, проводят работы по разминированию, участвуют в гуманитарных акциях и оказывают помощь местному населению. Российские военные врачи осуществляют профилактические мероприятия против коронавируса, включая вакцинацию российскими препаратами.

Условились и далее содействовать скорейшему разблокированию всех экономических, транспортных связей в регионе. Речь идет о том, чтобы восстановить в полном объёме пассажирское и грузовое сообщение между Азербайджаном и Арменией и другими странами региона, подготовить к реализации конкретные совместные проекты в таких сферах, как торговля, промышленность, сельское хозяйство, инфраструктура. В этом заинтересованы все участники этого процесса: непосредственные его участники – Азербайджан и Армения – и, конечно, все соседи Армении и Азербайджана", - сказал В.Путин.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya lideri: "Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirdik"

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