Путин: Организаторы мятежа толкают Россию к поражению и капитуляции

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам заявил, что организаторы мятежа толкают страну к поражению и капитуляции.

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам заявил, что организаторы мятежа толкают страну к поражению и капитуляции.

Как передает Report, в своем обращении он сказал о том, что эти действия также бросают тень на участвовавших в боевых действиях военнослужащих.

"Те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству, к поражению в конечном итоге и к капитуляции", - заявил президент.

Ранее президент заявил о том, что некоторых россиян заставили присоединиться к попытке вооруженного мятежа угрозами и обманом, и призвал их остановиться.