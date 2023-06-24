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Путин: Организаторы мятежа толкают Россию к поражению и капитуляции

Путин: Организаторы мятежа толкают Россию к поражению и капитуляции Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам заявил, что организаторы мятежа толкают страну к поражению и капитуляции.
В регионе
24 июня 2023 г. 11:35
Путин: Организаторы мятежа толкают Россию к поражению и капитуляции

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам заявил, что организаторы мятежа толкают страну к поражению и капитуляции.

Как передает Report, в своем обращении он сказал о том, что эти действия также бросают тень на участвовавших в боевых действиях военнослужащих.

"Те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству, к поражению в конечном итоге и к капитуляции", - заявил президент.

Ранее президент заявил о том, что некоторых россиян заставили присоединиться к попытке вооруженного мятежа угрозами и обманом, и призвал их остановиться.

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Версия на английском языке Putin: Rebellion organizers pushing Russia to defeat, capitulation

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