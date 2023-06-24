Путин: Организаторы мятежа толкают Россию к поражению и капитуляции

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам заявил, что организаторы мятежа толкают страну к поражению и капитуляции.
Как передает Report, в своем обращении он сказал о том, что эти действия также бросают тень на участвовавших в боевых действиях военнослужащих.
"Те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству, к поражению в конечном итоге и к капитуляции", - заявил президент.
Ранее президент заявил о том, что некоторых россиян заставили присоединиться к попытке вооруженного мятежа угрозами и обманом, и призвал их остановиться.