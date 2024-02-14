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Путин огласит президентскую программу в конце февраля

Путин огласит президентскую программу в конце февраля Действующий президент России Владимир Путин озвучит главные идеи по дальнейшему развитию страны в послании Федеральному собранию в конце февраля. На их основе и будет основана его предвыборная программа.
В регионе
14 февраля 2024 г. 17:49
Путин огласит президентскую программу в конце февраля

Действующий президент России Владимир Путин озвучит главные идеи по дальнейшему развитию страны в послании Федеральному собранию в конце февраля. На их основе и будет основана его предвыборная программа.

Как передает Report, об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники в штабе кандидата.

По данной схеме строилось формирование предвыборной программы Путина и в 2018 году. Тогда его послание было разделено на две части: первая – повестка развития РФ на ближайшие шесть лет, а вторая - разработка новейших типов стратегического вооружения.

В штабе Путина 6 лет назад отмечали, что он не будет публиковать отдельную программу, поскольку в послании уже изложена программа развития страны.

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