Путин одобрил предложение об объявлении в России нерабочих дней

Президент России объявил с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы.

Президент России объявил с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства по ситуации с COVID-19.

Он также отметил, что главы регионов имеют право установить нерабочие дни досрочно - не дожидаясь 30 октября.

Российский лидер согласился дать регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19 и призвал глав регионов активнее наращивать темпы вакцинации от коронавируса.