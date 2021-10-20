О нас
Report Georgia
Аудио новости

Путин одобрил предложение об объявлении в России нерабочих дней

Путин одобрил предложение об объявлении в России нерабочих дней Президент России объявил с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы.
В регионе
20 октября 2021 г. 16:12
Путин одобрил предложение об объявлении в России нерабочих дней
Владимир Путин

Президент России объявил с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства по ситуации с COVID-19.

Он также отметил, что главы регионов имеют право установить нерабочие дни досрочно - не дожидаясь 30 октября.

Российский лидер согласился дать регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19 и призвал глав регионов активнее наращивать темпы вакцинации от коронавируса.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Putin approves proposal to declare non-working days in Russia

Другие новости из категории

Иран запретил своим перевозчикам незаконный въезд в Карабах
Иран запретил своим перевозчикам незаконный въезд в Карабах
20 октября 2021 г. 17:10
Туркменистан удвоил экспорт тепличных томатов в Россию
Туркменистан удвоил экспорт тепличных томатов в Россию
20 октября 2021 г. 16:26
Президент Туркменистана встретился с главой турецкой компании Rönesans Holding
Президент Туркменистана встретился с главой турецкой компании "Rönesans Holding"
20 октября 2021 г. 16:17
Президент Туркменистана обсудил проект Достлуг с главой Лукойла
Президент Туркменистана обсудил проект "Достлуг" с главой "Лукойла"
20 октября 2021 г. 15:56
Премьер Грузии проинформировал спецпредставителя ЕС о новой платформе мира
Премьер Грузии проинформировал спецпредставителя ЕС о новой платформе мира
20 октября 2021 г. 14:50
В Грузии суточный прирост заболеваемости COVID-19 превысил 5,2 тысячи
В Грузии суточный прирост заболеваемости COVID-19 превысил 5,2 тысячи
20 октября 2021 г. 10:57
Группа врачей рекомендовала госпитализировать Саакашвили
Группа врачей рекомендовала госпитализировать Саакашвили
19 октября 2021 г. 21:12
В России предложено объявить нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября
В России предложено объявить нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября
19 октября 2021 г. 17:29
Россия планирует инвестировать в Армению около 1 млрд долларов
Россия планирует инвестировать в Армению около 1 млрд долларов
19 октября 2021 г. 14:21
В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
19 октября 2021 г. 13:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi