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Путин объявил о завершении этапа восстановления российской экономики

Путин объявил о завершении этапа восстановления российской экономики Российская экономика выдержала беспрецедентное внешнее давление и полностью восстановилась, ВВП страны вышел на уровень 2021 года.
В регионе
18 сентября 2023 г. 17:15
Путин объявил о завершении этапа восстановления российской экономики

Российская экономика выдержала беспрецедентное внешнее давление и полностью восстановилась, ВВП страны вышел на уровень 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы.

"В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершен. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке - некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными", - сказал Путин.

По его словам, "ВВП России вышел на уровень 2021 года, и теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития".

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