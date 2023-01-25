Путин объяснил цель войны против Украины защитой людей и России

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню, рассказал о целях войны в Украине.

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню, рассказал о целях войны в Украине.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Цель, как я уже много раз говорил, - прежде всего, защита людей и защита самой России от тех угроз, которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. Мы этого не можем допустить", - сказал президент.

Он встретился с учащимися высших учебных заведений России в ходе посещения Инновационного научно-технологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова "Воробьевы горы".