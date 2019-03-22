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Путин обсудит в Кыргызстане вопросы интеграции в рамках ЕАЭС

Президент России Владимир Путин совершит 28 марта государственный визит в Кыргызстан

Президент России Владимир Путин совершит 28 марта государственный визит в Кыргызстан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это будет государственный визит президента России в Киргизию (Кыргызстан - ред.) со всеми необходимыми протокольными атрибутами. Но, конечно, главное - это те содержательные переговоры, которых мы ожидаем", - заявил Д.Песков.

Пресс-секретарь добавил, что речь на предстоящих переговорах на высшем уровне пойдет о развитии двусторонних отношений, вопросах интеграции в рамках Евразийского экономического союза, а также международной повестке дня.

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