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Путин обсудит с Пашиняном ситуацию в Карабахе

Путин обсудит с Пашиняном ситуацию в Карабахе Владимир Путин обсудит с Николом Пашиняном ситуацию в Карабахе и восстановление экономических и транспортных связей на Южном Кавказе
В регионе
5 апреля 2021 г. 16:15
Путин обсудит с Пашиняном ситуацию в Карабахе

Президент России Владимир Путин 7 апреля обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Карабахе и восстановление экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Седьмого апреля в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, в частности, в контексте восстановления экономических и транспортных связей на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.

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