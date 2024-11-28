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Путин обсудил с Токаевым создание новых маршрутов прокачки нефти и газа в Китай

Путин обсудил с Токаевым создание новых маршрутов прокачки нефти и газа в Китай Президент России Владимир Путин рассказал, что обсуждал с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым создание новых маршрутов для прокачки российской нефти и газа в Китай через территорию Казахстана.
В регионе
28 ноября 2024 г. 18:05
Путин обсудил с Токаевым создание новых маршрутов прокачки нефти и газа в Китай

Президент России Владимир Путин рассказал, что обсуждал с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым создание новых маршрутов для прокачки российской нефти и газа в Китай через территорию Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Путин заявил в ходе пресс-конференции в Астане.

"Мы обсуждали и возможности создания новых маршрутов для прокачки наших продуктов нефти и газа в третьи страны, прежде всего в Китайскую Народную Республику. В том числе и через территорию Якутии или Казахстана", - сказал он.

Российский лидер по приглашению Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным госвизитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.

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Версия на английском языке Putin, Tokayev mull new oil and gas routes to China
Версия на азербайджанском языке Putin Tokayevlə Çinə neft və qaz nəqlinin yeni marşrutlarının yaradılmasını müzakirə edib

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