Путин обсудил с Токаевым развитие сотрудничества в сфере энергетики

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обсудил вопросы развития делового сотрудничества двух стран.

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обсудил вопросы развития делового сотрудничества двух стран.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях", - говорится в сообщении.

Лидеры также условились продолжать двусторонние контакты на различных уровнях.