Путин обсудил с Совбезом внедрение технологий в сфере безопасности

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности страны обсудил вопросы внедрения современных технологий в сферу обороны и обеспечения безопасности страны.

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности страны обсудил вопросы внедрения современных технологий в сферу обороны и обеспечения безопасности страны.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

"Поговорим сегодня о внедрении современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства", - сказал он в начале совещания.

Путин также предложил участникам встречи обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам текущей повестки.

В совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу и т.д.