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Путин обсудил с Совбезом реализацию решений по итогам международных мероприятий

Путин обсудил с Совбезом реализацию решений по итогам международных мероприятий Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ реализацию решений по итогам ряда крупных международных мероприятий.
В регионе
16 ноября 2023 г. 16:34
Путин обсудил с Совбезом реализацию решений по итогам международных мероприятий

Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ реализацию решений по итогам ряда крупных международных мероприятий.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"В последнее время с нашим участием прошло несколько крупных международных мероприятий, и по их результатам мы принимали определенные решения", - сказал глава государства, открывая совещание.

В совещании приняли участие глава МИД Сергей Лавров, зампред СБ Дмитрий Медведев, главы МВД и обороны Владимир Колокольцев и Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и т.д.

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Версия на английском языке Putin discusses implementation of decisions based on results of international events at Security Council meeting
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasının operativ iclasını keçirib

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