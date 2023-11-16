Путин обсудил с Совбезом реализацию решений по итогам международных мероприятий

Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ реализацию решений по итогам ряда крупных международных мероприятий.

Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ реализацию решений по итогам ряда крупных международных мероприятий.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"В последнее время с нашим участием прошло несколько крупных международных мероприятий, и по их результатам мы принимали определенные решения", - сказал глава государства, открывая совещание.

В совещании приняли участие глава МИД Сергей Лавров, зампред СБ Дмитрий Медведев, главы МВД и обороны Владимир Колокольцев и Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и т.д.