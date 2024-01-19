Путин обсудил с Совбезом реализацию Концепции внешней политики

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности страны.

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности страны.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщение пресс-службы Кремля.

Президент предложил обсудить реализацию положений Концепции внешней политики РФ.

С докладом на совещании выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Концепция внешней политики России была утверждена указом президента от 31 марта 2023 года. В документе говорится о том, что вооруженные силы РФ имеют полное право не только на отражение нападения на Россию и ее союзников, но и на упреждающие действия. Предыдущие концепции внешней политики выходили в РФ в 1993, 2000, 2008, 2013 и 2016 годах.