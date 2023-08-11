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Путин обсудил с Совбезом информационную безопасность

Путин обсудил с Совбезом информационную безопасность Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
В регионе
11 августа 2023 г. 15:48
Путин обсудил с Совбезом информационную безопасность

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В нем сказано о том, что на совещании обсуждалась работа в сфере информационного пространства и обеспечения его безопасности.

"Обсудим с вами сегодня вопрос работы в сфере информационного пространства применительно к обеспечению безопасности Российского государства в современных условиях. Все мы понимаем, насколько это важно, особенно сейчас, важно всегда, но особенно сейчас. И, имея в виду как раз специфику сегодняшней ситуации, поговорим на эту важнейшую тему", - сказал Путин.

Отмечается, что традиционно эти совещания проходят в закрытом формате.

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Версия на азербайджанском языке Putin TŞ üzvləri ilə informasiya məkanının təhlükəsizliyini müzakirə edib

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