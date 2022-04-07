О нас
Аудио новости

Путин обсудил с Совбезом боевые действия в Украине и переговоры с Киевом

Путин обсудил с Совбезом боевые действия в Украине и переговоры с Киевом Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ход спецоперации на Украине, а также переговоров между российской и украинской делегациями.
В регионе
7 апреля 2022 г. 17:59
Путин обсудил с Совбезом боевые действия в Украине и переговоры с Киевом

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ход спецоперации на Украине, а также переговоров между российской и украинской делегациями.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Участники совещания обсудили ход продолжающейся специальной военной операции, а также переговоров между российской и украинской делегациями", - сказал Песков. "Была также акцентирована необходимость активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны, таким, как имела место в Буче", - заявил пресс-секретарь.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь СБ РФ Николай Патрушев, глава администрации Кремля Антон Вайно, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib
Версия на английском языке Russian Security Council discusses Ukraine military ops, talks with Kyiv

Самое читаемое

Установлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
ФотоУстановлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
3 апреля 2022 г. 07:15
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
1 апреля 2022 г. 15:14
Страшные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
ФотоСтрашные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
4 апреля 2022 г. 08:46
Стала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
ФотоСтала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
3 апреля 2022 г. 04:50
МЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра
ФотоМЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра
3 апреля 2022 г. 04:30
Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX
Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX
6 апреля 2022 г. 18:20
Завтра в Азербайджане начинается месяц Рамазан
Завтра в Азербайджане начинается месяц Рамазан
1 апреля 2022 г. 10:06
Украинские войска освободили три села в Херсонской области
Украинские войска освободили три села в Херсонской области
6 апреля 2022 г. 09:18
Текущее состояние ночного клуба в Баку, где произошел взрыв
ФотоТекущее состояние ночного клуба в Баку, где произошел взрыв
3 апреля 2022 г. 12:43
Десятки человек пострадали при взрыве в Баку - Минздрав
Десятки человек пострадали при взрыве в Баку - Минздрав
3 апреля 2022 г. 04:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi