Путин обсудил с Совбезом боевые действия в Украине и переговоры с Киевом

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ход спецоперации на Украине, а также переговоров между российской и украинской делегациями.

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ход спецоперации на Украине, а также переговоров между российской и украинской делегациями.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Участники совещания обсудили ход продолжающейся специальной военной операции, а также переговоров между российской и украинской делегациями", - сказал Песков. "Была также акцентирована необходимость активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны, таким, как имела место в Буче", - заявил пресс-секретарь.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь СБ РФ Николай Патрушев, глава администрации Кремля Антон Вайно, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.