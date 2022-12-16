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Путин обсудил с СБ вопросы обеспечения безопасности страны и взаимодействие с соседями

Путин обсудил с СБ вопросы обеспечения безопасности страны и взаимодействие с соседями Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом текущие вопросы обеспечения безопасности страны и взаимодействие с соседями.
В регионе
16 декабря 2022 г. 13:03
Путин обсудил с СБ вопросы обеспечения безопасности страны и взаимодействие с соседями

Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом текущие вопросы обеспечения безопасности страны и взаимодействие с соседями.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы рассмотрим текущие вопросы обеспечения безопасности на различных направлениях для страны, а также поговорим о нашем взаимодействии с соседями по тоже отдельным, весьма значимым для нас направлениям", - говорится в сообщении Кремля со слов Путина.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь СБ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу и другие лица.

Отмечается, что в ходе заседания с докладом выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Версия на английском языке Putin discusses country's security issues, interaction with neighbors in Security Council

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