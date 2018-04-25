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    Путин обсудил с Саркисяном текущую ситуацию в Армении

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Армении Арменом Саркисяном обсудил текущую ситуацию в Армении.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    "Обсуждалась текущая ситуация в Армении. Владимир Путин и Армен Саркисян подчеркнули, что для скорейшего преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в этой стране важно проявлять сдержанность и ответственность, готовность к решению имеющихся проблем путем конструктивного диалога строго в конституционных рамках", - говорится в сообщении.

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