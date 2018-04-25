Путин обсудил с Саркисяном текущую ситуацию в Армении

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Армении Арменом Саркисяном обсудил текущую ситуацию в Армении.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждалась текущая ситуация в Армении. Владимир Путин и Армен Саркисян подчеркнули, что для скорейшего преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в этой стране важно проявлять сдержанность и ответственность, готовность к решению имеющихся проблем путем конструктивного диалога строго в конституционных рамках", - говорится в сообщении.