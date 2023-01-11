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Путин обсудил с Раиси проекты в энергетической и транспортной сферах

Путин обсудил с Раиси проекты в энергетической и транспортной сферах Президент России Владимир Путин в среду провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси/
В регионе
11 января 2023 г. 20:45
Путин обсудил с Раиси проекты в энергетической и транспортной сферах

Президент России Владимир Путин в среду провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси/

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как говорится в сообщении, президенты двух стран обсудили актуальные вопросы российско-иранских отношений. Акцент был сделан на дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества. "В частности, президенты высказались в пользу последовательной реализации взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах", - отметили в Кремле .

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