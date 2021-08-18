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Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в Афганистане

Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в Афганистане Большое внимание уделено происходящим в Афганистане событиям
В регионе
18 августа 2021 г. 19:24
Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в Афганистане
Владимир Путин и Ибрахим Раиси

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Афганистане с иранским коллегой Ибрахимом Раиси.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, большое внимание уделено происходящим в Афганистане событиям, выражена готовность содействовать установлению мира и стабильности в этой стране.

"Обсуждены перспективы возобновления выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Затронуты также вопросы подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе с учетом поданной Ираном заявки на полноформатное членство в этой организации. Условлено о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан" на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана" Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.

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Версия на английском языке Putin, Raisi mull situation in Afghanistan
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin iranlı həmkarı ilə Əfqanıstandakı vəziyyəti müzakirə edib

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