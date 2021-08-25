Путин обсудил с премьером Пакистана ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин обсудил Афганистан с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, подчеркнута важность поддержания в стране мира и налаживания межафганского диалога.

Президент России Владимир Путин обсудил Афганистан с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, подчеркнута важность поддержания в стране мира и налаживания межафганского диалога.

Как передает Report, об этом заявляет пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имраном Ханом. При обсуждении ситуации в Афганистане подчеркнута важность поддержания в стране мира, безопасности и недопущения насилия, налаживания межафганского диалога, который способствовал бы формированию инклюзивного правительства, учитывающего интересы всех групп населения", - говорится в сообщении.