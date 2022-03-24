Путин обсудил с премьер-министром Израиля ситуацию в Украине

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в телефонном разговоре обменялись оценками ситуации в Украине.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в телефонном разговоре обменялись оценками ситуации в Украине.

Как передает Report, об этом заявила пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.

"Владимир Путин дал свои оценки переговорам", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Беннет "поделился оценками ситуации вокруг Украины с учетом состоявшихся у него контактов с лидерами ряда зарубежных государств и высказал некоторые идеи относительно ведущегося между российскими и украинскими представителями переговорного процесса", отметили в пресс-службе Кремля.