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Путин обсудил с Лукашенко и Пашиняном ситуацию в Казахстане

Путин обсудил с Лукашенко и Пашиняном ситуацию в Казахстане Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с главой Беларуси Александром Лукашенко и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, стороны обсудили ситуацию в Казахстане.
В регионе
8 января 2022 г. 15:14
Путин обсудил с Лукашенко и Пашиняном ситуацию в Казахстане

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с главой Беларуси Александром Лукашенко и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, стороны обсудили ситуацию в Казахстане.

Как передает Report. об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонных разговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Беларуси Александром Лукашенко и с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном обсуждена текущая ситуация в Казахстане, которая имеет тенденцию к успокоению и нормализации", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Putin discusses situation in Kazakhstan with Lukashenko, Pashinyan
Версия на азербайджанском языке Putin Lukaşenko və Paşinyanla telefonla danışıb

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