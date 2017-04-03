 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент России обсудил с директором ФСБ взрывы в петербургском метро

    Путин: Рассматриваются все варианты причин взрыва, включая терроризм

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших во взрывах в петербургском метро, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Власти РФ примут все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим в петербургском метро", - заявил В.Путин.

    По его словам, рассматриваются все варианты причин взрыва, включая терроризм.

    Также сообщается, что российский президент обсудил с директором ФСБ Александром Бортниковым взрывы в петербургском метро.

    Отметим, что около 15:00 по московскому времени на двух станциях метро в Санкт-Петербурге прогремели взрывы, в результате которых, по предварительным данным, погибли около 10 человек, более 30 ранены.

    В связи с этим метро в Санкт-Петербурге было временно закрыто.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi