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Путин: Образ Байдена в СМИ не имеет ничего общего с действительным

Путин: Образ Байдена в СМИ не имеет ничего общего с действительным Образ президента США Джо Байдена, который создают российские и американские СМИ, не имеет ничего общего с действительностью. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава российского государства Владимир Путин заявил сегодня на проходящей по видео
В регионе
17 июня 2021 г. 16:58
Путин: Образ Байдена в СМИ не имеет ничего общего с действительным
Владимир Путин

Образ президента США Джо Байдена, который создают российские и американские СМИ, не имеет ничего общего с действительностью. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава российского государства Владимир Путин заявил сегодня на проходящей по видеосвязи встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления.

"Тот образ президента Байдена, который рисуют и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью", - подчеркнул Путин.

Байден является профессионалом, и с ним нужно очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить, считает Путин.

"Тот образ, который рисуют, может даже немного расхолаживать. Но расхолаживаться здесь нечего: Байден профессионал. И нужно очень внимательно с ним работать, чтобы чего-то не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас", - подчеркнул Путин.

Байден понимает, чего он хочет добиться, и действует очень искусно в живом общении, отметил Путин.

Он выразил надежду, что американскому лидеру "дадут спокойно работать".

"Я очень надеюсь, что не будет так, как предыдущие годы, и ему [президенту США Джо Байдену] дадут спокойно работать", - сказал Путин.

По словам президента РФ, обстановка саммита в Женеве была доброжелательной, им с Байденом удалось понять позиции друг друга по ключевым вопросам.

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