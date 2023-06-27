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Путин обратится к подразделениям силовых ведомств, обеспечивавшим порядок во время мятежа

Путин обратится к подразделениям силовых ведомств, обеспечивавшим порядок во время мятежа Президент России Владимир Путин обратится сегодня в Кремле к подразделениям Минобороны, ФСБ, Росгвардии, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок во время мятежа и участвовали в его пресечении. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам со
В регионе
27 июня 2023 г. 14:06
Путин обратится к подразделениям силовых ведомств, обеспечивавшим порядок во время мятежа

Президент России Владимир Путин обратится сегодня в Кремле к подразделениям Минобороны, ФСБ, Росгвардии, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок во время мятежа и участвовали в его пресечении. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин в Кремле обратится к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок и законность во время мятежа и участвовали в попытке пресечения мятежа. Он обратится к нашим воинам", - сказал представитель Кремля.

Кроме того, продолжил Песков, Путин также встретится отдельно с некоторыми военнослужащими. "Отдельно тоже выступления на этой встрече вы все услышите", - добавил он, заметив, что обращение к подразделениям силовых ведомств и встреча с военнослужащими - "это два достаточно важных мероприятия".

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Версия на английском языке Putin to address units of law enforcement agencies that ensured order during Wagner mutiny

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