Путин обратится к подразделениям силовых ведомств, обеспечивавшим порядок во время мятежа

Президент России Владимир Путин обратится сегодня в Кремле к подразделениям Минобороны, ФСБ, Росгвардии, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок во время мятежа и участвовали в его пресечении. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам со

Президент России Владимир Путин обратится сегодня в Кремле к подразделениям Минобороны, ФСБ, Росгвардии, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок во время мятежа и участвовали в его пресечении. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин в Кремле обратится к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок и законность во время мятежа и участвовали в попытке пресечения мятежа. Он обратится к нашим воинам", - сказал представитель Кремля.

Кроме того, продолжил Песков, Путин также встретится отдельно с некоторыми военнослужащими. "Отдельно тоже выступления на этой встрече вы все услышите", - добавил он, заметив, что обращение к подразделениям силовых ведомств и встреча с военнослужащими - "это два достаточно важных мероприятия".