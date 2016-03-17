Путин обнародовал сумму расходов военной операции России в Сирии

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Расходы на военную операцию России в Сирии составили порядка 33 млрд. рублей (около 470 млн. долларов США).

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил на встрече с военнослужащими в Кремле президент России Владимир Путин.

Основная часть расходов - это ресурсы министерства обороны, уже заложенные в бюджет ведомства в 2015-м году на проведение учений и боевую подготовку, добавил он.

Путин также заявил, что в случае необходимости Россия способна всего за несколько часов нарастить свою группировку в Сирии.

"Тех российских сил, которые остаются в Сирии, достаточно для решения поставленных задач. Мы продолжим оказывать содействие сирийской армии и властям в их борьбе с так называемым "Исламским государством" и "Джебхат ан-Нусрой", другими террористическими группировками, признанными таковыми Советом Безопасности ООН", - заявил Путин.

В понедельник Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии. Во вторник первая группа российских самолетов, участвовавших в сирийской кампании, приземлилась в Воронеже.

Военные планируют завершить вывод войск в ближайшие 2-3 дня.