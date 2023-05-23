Путин объединил управления Кремля по кадрам и противодействию коррупции

Президент России Владимир Путин назначил Максима Травникова главой управления Кремля по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции.

Президент России Владимир Путин назначил Максима Травникова главой управления Кремля по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в указе, опубликованном во вторник на сайте Кремля.

"Назначить Травникова Максима Александровича начальником управления президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции, освободив его от занимаемой должности", - сказано в документе.

Другим указом Андрей Чоботов освобожден от должности начальника управления президента по вопросам противодействия коррупции. Ранее Травников возглавлял управление по вопросам государственной службы и кадров. Таким образом, Путин объединил эти две структуры.