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    Путин: объем российского военного экспорта превысил $15 млрд

    Россия уверенно удерживает второе место в мире по объему военного экспорта

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Объем экспорта военной продукции из России в 2016 году превысил $15 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

    «По итогам прошедшего года Россия уверенно удерживает второе место в мире по объему военного экспорта: в прошлом году он превысил $15 млрд», — цитирует российского президента пресс-служба Кремля.

    По его словам, объем военного экспорта в 2015 году составил $14,5 млрд. 

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