Путин: объем российского военного экспорта превысил $15 млрд

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Объем экспорта военной продукции из России в 2016 году превысил $15 млрд.

Как передает Report, об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

«По итогам прошедшего года Россия уверенно удерживает второе место в мире по объему военного экспорта: в прошлом году он превысил $15 млрд», — цитирует российского президента пресс-служба Кремля.

По его словам, объем военного экспорта в 2015 году составил $14,5 млрд.