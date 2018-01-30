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    Путин о "кремлевском списке" минфина США: Собака лает, караван идет

    России нужно заниматься внутренними вопросами

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "Собака лает, а караван идет. России нужно заниматься внутренними вопросами". 

    Как передает Report, об этом заявил российский президент Владимир Путин, комментируя опубликованный минфином США "кремлевский список", на встрече со своими доверенными лицами в Гостином дворе.

    По его словам, "нам нужно думать о себе, заниматься экономикой и сельским хозяйством, здравоохранением, обороноспособностью".

    Он также пошутил о том, что его не включили в "кремлевский доклад" США: "Обидно". 

    Вместе с тем глава российского государства указал, что Москва не намерена сворачивать отношения с Вашингтоном и не заинтересована в их сворачивании.

    Отметим, что сегодня минфин США представил Конгрессу "кремлевский доклад". В документе содержится 210 имен: 114 крупных чиновников России и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.

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